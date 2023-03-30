Манжерокское озеро очистят за миллионы

Республика Алтай получит 400 миллионов рублей из федерального бюджета на повторную очистку знаменитого Манжерокского озера. Еще столько же выделит на работы Сбер, владеющий расположенным неподалеку курортом.

Деньги выделяются по нацпроекту «Экология», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустиню

«Проектно-сметная документация по реабилитации Манжерокского озера подготовлена на основе результатов научно-технического и экологического исследований научной лаборатории Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета», – рассказал глава региона Олег Хорохордин.

Инициатором исследований выступил всесезонный курорт «Манжерок», который в этом году уже начал восстановительные работы и планирует потратить 430 собственных миллионов рублей на оздоровление водоема.

Манжерокское озеро расположено в Майминском районе на террасе правого берега Катуни на высоте 373 м над уровнем моря. Летом вода здесь прогревается до +22 °C. Манжерокскому озеру официально присвоен статус памятника природы республиканского значения.

Первая расчистка

В 2017 году на расчистку озера уже выделяли более 70 миллионов рублей. Озеро начало зарастать, и подрядчик должен был убрать ил, не нарушив при этом среду обитания произрастающих здесь редких растений – водяной лили и реликтового водяного ореха чилима. Но работы прошли с нарушениями, которые стали предметом разбирательства правоохранителей.

Местные жители тогда заявили, что знаменитое озеро, о котором пела Эдита Пьеха, буквально уничтожено – купаться в нем невозможно из-за грязной воды, уникальная экосистема нарушена. Сейчас многие надеются, что экологический баланс водоема будет восстановлен.