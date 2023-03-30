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Экс‑депутата в Новосибирской области осудили за наезд на ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Мамонтов
Сергей Мамонтов
Фото: © пресс-служба «Единой России»

Суд вынес приговор бывшему депутату Татарского района от «Единой России» Сергею Мамонтову, который сбил мальчика и скрылся с места происшествия, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Мировой суд Татарского судебного района Новосибирской области рассмотрел уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Татарска. Суд, с учетом мнения прокурора назначил виновному 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Мамонтов 30 октября 2022 года наехал на шестилетнего мальчика и скрылся. Он пришел в полицию, когда узнал, что его автомобиль объявлен в розыск. Ребенку был причинен вред здоровью средний тяжести.

Чиновник выплатил матери компенсацию в 1 миллион рублей, и она написала заявление, что не имеет претензий. Мамонтова лишили водительских прав на полтора года. Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи). Также его исключили из «Единой России».

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ЧП #Громкое дело #Новосибирск
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