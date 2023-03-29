Путин отправил в отставку губернатора Омской области

Президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова с поста главы Омской области, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Виталий Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР. Александр Бурков официально возглавил Омскую область 14 сентября 2018 года и проработал губернатором более 5 лет.

«Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы», — написал Бурков в своем телеграм-канале.

Это третья губернаторская отставка за две недели. Так, 15 марта Путин сменил главу Чукотки Романа Копина. Ему на смену пришел бывший первый зампред правительства Луганской народной республики Владислав Кузнецов.

17 марта о сложении полномочий объявил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Ему на смену пришел Василий Анохин — выпускник четвертого потока школы губернаторов, работающей на базе Высшей школы государственного управления.