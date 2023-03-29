НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин отправил в отставку губернатора Омской области

Источник:
Sibnet.ru
287 2
Губернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
Фото: © Пресс-служба правительства Омской области

Президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова с поста главы Омской области, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Виталий Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР. Александр Бурков официально возглавил Омскую область 14 сентября 2018 года и проработал губернатором более 5 лет.

«Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы», — написал Бурков в своем телеграм-канале.

Это третья губернаторская отставка за две недели. Так, 15 марта Путин сменил главу Чукотки Романа Копина. Ему на смену пришел бывший первый зампред правительства Луганской народной республики Владислав Кузнецов.

17 марта о сложении полномочий объявил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Ему на смену пришел Василий Анохин — выпускник четвертого потока школы губернаторов, работающей на базе Высшей школы государственного управления.

Еще по теме
Путин поручил упростить использование Fan ID
Путин признался в нарушении ПДД
Пригожин объяснил появление скандальной аудиозаписи с критикой СВО
Песков рассказал о квартире Путина в Кремле
смотреть все
Политика #Россия #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский создаст новое государство
Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Обсуждение (2)
Картина дня
Украинскую армию уничтожит битва за Артемовск
Байден обеспокоился появлением ядерного оружия в Белоруссии
Американский аналитик предрек крах доллара и обвал экономики США
Искусственный интеллект лишит работы 300 миллионов людей
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Самое обсуждаемое
101
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
59
«А не пошли бы вы на фиг?»: условия МОК по России раскритиковали
57
Раскрыт сценарий контрнаступления Украины
38
Leroy Merlin покинет Россию
37
Кремль отреагировал на обращение Медведева к опыту Сталина