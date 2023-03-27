Впервые опубликованы снимки с места гибели Гагарина

Российский государственный архив научно-технической документации впервые опубликовал фотографии с места авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт Юрий Гагарин. Снимки размещены на сайте архива.

На обнародованных кадрах видны обломки фюзеляжа МиГ-15УТИ, на котором выполняли полет сам Гагарин и военный летчик Владимир Серегин. Фотографии датируются 28 марта 1968 года.

Также архив опубликовал исторические снимки стендов с газетами, в которых сообщалось о смерти Гагарина и Серегина и проведении государственных похорон летчиков.

Гагарин утром 27 марта 1968 года взлетел на учебном самолете МиГ-15УТИ с подмосковного аэродрома Чкаловский вместе летчиком-инструктором и командиром полка Владимиром Серегиным.

По официальной версии, экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей около деревни Новоселово и погибли.