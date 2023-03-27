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Путин поручил упростить использование Fan ID

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России по футболу на Евро-2020
Фото: © «Российский футбольный союз»

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая упростить россиянами использование карты болельщика (Fan ID), в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми. Перечень поручений правительству опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Паспорт болельщика (Fan ID) — документ, требуемый при посещении спортивных мероприятий в России. Это персонифицированная карта зрителя, впервые ее стали использовать перед Олимпиадой в Сочи.

Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Получить Fan ID можно либо через «Госуслуги», либо в МФЦ.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Политика #Россия #Футбол
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