Детей у женщин в России оказалось больше, чем у мужчин

Женщины в России воспитывают больше детей, чем мужчины. Демографы считают, что последние или лукавят, или не знают о потомстве.

Среднее число сыновей и дочерей у женщин в возрасте от 18 до 50 лет —1,33, а у мужчин — 0,94, приводят «Известия» исследование НИУ ВШЭ.

Чем моложе возрастная группа респондентов, тем больше перекос в сторону женщин: у россиянок до 40 лет среднее число сыновей и дочерей — 1,13, у россиян — 0,67. У девушек до 30 лет в среднем 0,59 детей, хотя у молодых людей этого же возраста — 0,23.

«Различие в оценке фактического числа детей у мужчин и женщин может быть связано с оформлением разводов. По закону в этом случае чаще всего дети остаются с матерью», — предположили демографы.

«Например, у женщины может быть повторный брак и ее детей мужчина за своих не считает. А повторных браков у нас очень много. Кроме того, в некоторых случаях мужчины могут даже не знать о существовании своих потомков, если они внебрачные», — отметил преподаватель социологического факультета МГУ Александр Синельников.