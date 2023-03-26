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Сериал «Шпион»: Безруков закрутил интригу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала
Детективный сериал «Шпион» с Сергеем Безруковым стартует на Первом. Это история двойного агента, которому придется найти выход из безвыходной ситуации, чтобы выполнить задачу и сохранить жизнь себе и своей семье.
Когда смотреть: с 27 апреля на Первом канале, понедельник-четверг в 21.45.

По информации Первого канала, на роль главного героя — аналитика ФСБ Андрея Рыбина — кроме Безрукова, больше никого не рассматривали.

«В образ Сергей Безруков привнес многое от себя. Он скрупулезно и профессионально работал над каждым диалогом, меняя текст и подгоняя его под характер персонажа... Он сделал Рыбина человечным и настоящим – из литературного персонажа он превратился в живого человека», — оценил участие актера режиссер Иван Стаханов.

«Скажу так, в первой серии будет вихрь событий, которые создадут массу проблем для моего героя, он их в последующих сериях будет последовательно решать», — описал сюжет сериала Безруков.

По его словам, на экране будет трагическое и смешное рядом. Но в первую очередь, «Шпион» увлечет напряженным сюжетом, так как в нем «действительно хорошо закрученная детективная интрига».

Другие ключевые роли в сериале сыграли Ольга Ломоносова (жена Анна) и Алексей Матошин (друг Рыбина Климов).

Сюжет «Шпиона»

Главный герой аналитик ФСБ Рыбин после 20 лет безупречной службы собирается на долгожданную пенсию, чтобы, наконец, посвятить себя семье — он мечтает проводить время с любимой женой Анной, повзрослевшей дочерью Катей и собакой. А еще Рыбин хочет отдохнуть на Байкале.

Но руководитель и друг Рыбина — подполковник Михаил Климов — получает информацию, что в его опергруппе действует американский разведчик. Рыбину поручают вычислить шпиона.

С это начинается череда неприятностей и кажется, что в жизни фсбшника Рыбина рушится все. 

Руководство опергруппой тоже поручают Рыбину. Из-за этого между Климовым и Рыбиным происходит раскол. Анна в этот период серьезно обижена на мужа из-за его возврата к работе. И Климов, давно влюбленный в жену друга, пользуется ситуацией, чтобы увести женщину.

Сложности и постельные сцены «Шпиона»

Безруков снимался во всех сценах сам, не прибегая к дублерам и даже страховкам. В том числе, сцену, где главный герой балансирует на открытом окне восьмого этажа.

Но еще более сложным, по признанию Безрукова, оказались сцены, сыгранные на английском языке с английскими и канадскими актерами: «Для этой роли я специально занимался с преподавателем по английскому языку... У меня он был на школьном уровне... Говорить приходилось не просто по-английски, а с американским акцентом. Несмотря на то что у меня хороший слух, это было непросто».

А Ольга Ломоносова, сыгравшая супругу Рыбина, призналась, что сложности ее встретили уже на пробах — когда пришлось играть постельную сцену с Безруковым. 

«Эта же сцена стала для меня впоследствии самой сложной – я такие сцены не люблю, они для меня психологически сложные», — поделилась актриса, поблагодарив за помощь режиссера Стаханова и партнера по съемкам Безрукова. 

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