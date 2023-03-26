Детективный сериал «Шпион» с Сергеем Безруковым стартует на Первом. Это история двойного агента, которому придется найти выход из безвыходной ситуации, чтобы выполнить задачу и сохранить жизнь себе и своей семье.Когда смотреть: с 27 апреля на Первом канале, понедельник-четверг в 21.45.
По информации Первого канала, на роль главного героя —
аналитика ФСБ Андрея Рыбина — кроме Безрукова, больше никого не рассматривали.
«Скажу так, в первой серии будет вихрь событий, которые
создадут массу проблем для моего героя, он их в последующих сериях будет
последовательно решать», — описал сюжет сериала Безруков.
По его словам, на экране будет трагическое и смешное рядом.
Но в первую очередь, «Шпион» увлечет напряженным сюжетом, так как в нем
«действительно хорошо закрученная детективная интрига».
Другие ключевые роли в сериале сыграли Ольга Ломоносова
(жена Анна) и Алексей Матошин (друг Рыбина Климов).
Сюжет «Шпиона»
Главный герой аналитик ФСБ Рыбин после 20 лет безупречной
службы собирается на долгожданную пенсию, чтобы, наконец, посвятить себя семье
— он мечтает проводить время с любимой женой Анной, повзрослевшей дочерью Катей
и собакой. А еще Рыбин хочет отдохнуть на Байкале.
Но руководитель и друг Рыбина — подполковник Михаил Климов — получает информацию, что в его опергруппе действует американский разведчик. Рыбину поручают вычислить шпиона.
С это начинается череда неприятностей и кажется, что в жизни фсбшника Рыбина рушится все.
Руководство опергруппой тоже поручают Рыбину. Из-за этого
между Климовым и Рыбиным происходит раскол. Анна в этот период серьезно
обижена на мужа из-за его возврата к работе. И
Сложности и постельные сцены «Шпиона»
Безруков снимался во всех сценах сам, не прибегая к дублерам
и даже страховкам. В том числе, сцену, где главный герой балансирует на
открытом окне восьмого этажа.
Но еще более сложным, по признанию Безрукова, оказались сцены, сыгранные на английском языке с английскими и канадскими актерами: «Для этой роли я специально занимался с преподавателем по английскому языку... У меня он был на школьном уровне... Говорить приходилось не просто по-английски, а с американским акцентом. Несмотря на то что у меня хороший слух, это было непросто».
А Ольга Ломоносова, сыгравшая супругу Рыбина, призналась, что сложности ее встретили уже на пробах — когда пришлось играть постельную сцену с Безруковым.
«Эта же сцена стала для меня впоследствии самой сложной – я такие сцены не люблю, они для меня психологически сложные», — поделилась актриса, поблагодарив за помощь режиссера Стаханова и партнера по съемкам Безрукова.