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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Медведев посчитал цены на «Москвичи» высоковатыми

Источник:
Sibnet.ru
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Цена на новый российский автомобиль «Москвич» высоковата, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Насчет "Москвича". Не знаю, что получится, поживем — увидим, если что-то хорошее создадут. Но цена действительно выглядит высоковатой», — сказал Медведев в интервью российским СМИ и пользователям соцсети «ВКонтакте».

Замглавы Совбеза отметил, что не видит ничего плохого в привлечении китайских производителей к созданию «Москвичей». Он также рассказал о своем опыте управления китайским автомобилем, не приведя название марки, и заметил, что тот «ездил, точно не хуже, чем Mercedes».

Сейчас официальные цены на «Москвич 3» с бензиновым мотором объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил с механической шестиступенчатой коробкой передач стартуют с 1,97 миллиона рублей. За электрический «Москвич 3е» дилеры просят 3,5 миллиона рублей.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

Asd10

Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

Asd10

Мозгов бы тебе маленько, русский сибиряк... Когда в Новгороде на бересте писали, в "колыбели цивилизации"...