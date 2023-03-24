Медведев посчитал цены на «Москвичи» высоковатыми

Цена на новый российский автомобиль «Москвич» высоковата, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Насчет "Москвича". Не знаю, что получится, поживем — увидим, если что-то хорошее создадут. Но цена действительно выглядит высоковатой», — сказал Медведев в интервью российским СМИ и пользователям соцсети «ВКонтакте».

Замглавы Совбеза отметил, что не видит ничего плохого в привлечении китайских производителей к созданию «Москвичей». Он также рассказал о своем опыте управления китайским автомобилем, не приведя название марки, и заметил, что тот «ездил, точно не хуже, чем Mercedes».

Сейчас официальные цены на «Москвич 3» с бензиновым мотором объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил с механической шестиступенчатой коробкой передач стартуют с 1,97 миллиона рублей. За электрический «Москвич 3е» дилеры просят 3,5 миллиона рублей.