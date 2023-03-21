Госдума одобрила создание реестра пивоваров

Госдума одобрила в третьем чтении закон о внедрении реестра производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Основные нормы закона начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

К регистрации в перечне обяжут всех производителей пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Вести соответствующий перечень будет Росалкогольрегулирование, следует из документа.

Процедура внесения в список предусматривает проведение для такого предприятия внеплановой выездной проверки для установления наличия технологического оборудования с проверкой расчета мощности.

Вместе с тем законопроект предусматривает снижение планки с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год, при которой производитель имеет право не оснащать оборудование счетчиками измерения объема выпуска напитков с целью дальнейшей передачи сведений в единую информационную систему ЕГАИС.

С 15 января 2024 также предусмотрена отмена декларирования объемов розничной продажи пивоваренной продукции — соответствующие данные будут верстаться по информации из государственной системы маркировки товаров.

Летом 2022 российские пивовары предупредили, что в случае введения обязательной маркировки, выпуск пива в стране сократится на 20–30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений.