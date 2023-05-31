«Крыша»: дом для неприкаянных музыкантов

Записать собственную песню, найти единомышленников и стать участником настоящего творческого кипиша — это все возможно в музыкальном пространстве «Крыша». Невзрачная пристройка девятиэтажки в Новосибирске стала настоящим домом для многих начинающих музыкантов. Что это за место и как сюда попасть?

Музыкальное пространство «Крыша» — городское бюджетное учреждение. Все, что здесь есть — совершенно бесплатно. Музыканты могут записывать песни в студии, репетировать и выступать.

Когда речь заходит о чем-то муниципальном, сразу представляется строгость, отчетность и серость. Но «Крыша» не тот случай. Команда музыкального пространства своими силами превратила помещение в атмосферное заведение.

Прямо с порога взгляд падает на уютную сцену, где происходит настоящее творчество, а в глубине помещения кипит закулисная работа — запись песен и подкастов, организация концертов, мастер-классов и просто музыкальные беседы.

Чтобы попасть в «Крышу», не обязательно иметь бэкграунд профессионального музыканта. Например, нынешний куратор музыкального пространства Рина Капустина пришла сюда, чтобы реализовать себя в творчестве.

Побывав здесь раз, девушка стала постоялицей «Крыши». Приходила по два-три раза в неделю. Сначала была просто хэлпером — помогала на мероприятиях. А потом стала частью команды — наставником одного из направлений музыкальной школы «Крыши» (МШК) — школы для вокалистов.

«Приходилось быстро учиться самой, чтобы быстро обучать других. И ни у кого не было сомнений, что я чего-то не знаю. У меня есть хороший опыт в музыке, наслушанность, хорошая музыкальная чуйка, поэтому вокалистам было со мной легко, и они мне доверились сразу», — рассказывает Капустина.

Что есть в «Крыше»

На 215-ти квадратных метрах открытого пространства есть все, что нужно для развития музыкантов. И не только технически. Главное здесь — творческая атмосфера и профессиональные советы.

Маленькая уютная сцена покрыта цветочным ковром. Во время мероприятий для гостей расставляют стулья, а самым смелым предлагают занять места в импровизированном амфитеатре.

Вместимость концертной зоны небольшая — примерно 100 человек. Но это не мешает «Крыше» собирать всех увлеченных музыкой.

Прямо за сценой две двери. Дверь, что направо, ведет в подкастерскую. Здесь записывают подкасты на музыкальные темы. В них рассказывают о создании музыки, ее продвижении и много другой полезной информации для тех, кто желает реализовать себя в творчестве.

Другая дверь, налево, ведет в рай для музыкантов. Это студия звукозаписи. Небольшая комната оборудована по минимуму, но этого достаточно, чтобы записать качественный звук.

Кстати, микрофон, усилитель и другие примочки для хорошего звука купили на гранд, который «Крыша» получила из городского бюджета. Вообще все музыкальное оборудование, которое здесь имеется, приобретено на гранты. Грантовыми проектами занимается вся команда «Крыши».

Дальше по коридору музыкальный коворкинг или зал «Тихо». Вдоль стен — стеллажи с музыкальной атрибутикой и столики с миди-клавиатурами и звуковыми картами, наушниками и мониторными колонками.

За большим составным столом, заставленным ноутбуками, собирается вся команда «Крыши». Идут ежедневные обсуждения идей новых мероприятий.

Многие из таких идей рождаются по запросу аудитории. Например, приходят спрашивают, есть ли то-то или то-то, и кураторы берут на заметку, что нужно организовать. Так родилась МШК для диджеев, выпускники которой стали главными героями в галерее уличного искусства «100 квадратов» на Ночи музеев-2023.

Кроме рабочих помещений, в «Крыше» есть уютная кухня. Там стоит кулер с водой, стол по центру и угловая барная стойка со стульями.

Еду и напитки гости и постояльцы «Крыши» приносят сами. Правило посещения кухни только одно: попил чай-кофе — помой за собой кружку.

Не научат, но помогут

Контент «Крыши» делится на два типа: развлекательный и обучающий. Развлекательный — разноформатные концерты. Обучающий — спитчи, лекции, мастер-классы.

Приходить в «Крышу» ничего не умеющему человеку смысла мало. Петь или играть на музыкальных инструментах с нуля здесь не научат. А тем, кто уже занимается творчеством, но не знает или не может себя проявить — как раз сюда.

«Если вам нужна помощь или совет, вы можете прийти, включить в колонке свою демку, мы все вокруг сядем, послушаем и дадим какую-то конструктивную критику: по вокалу, по сведению, по биту, и даже по поводу текстов и рифмовок», — говорит Капустина.

Куратор отмечает, что никто не будет лезть в жанры музыкантов. Наставники «заценивают» конкретно качество: попадаешь ты в ноты или не попадаешь, насколько это разнообразно, интересно, где можно развить.

«По сути, мы всегда за то, чтобы человек экспериментировал, делал что-то необычное, что-то вау», — добавляет собеседница.

Еще одна опция «Крыши» — помочь уже готовым музыкантам реализовать свое творчество. Это касается выставления треков на музыкальные площадки и вообще всего музыкального менеджмента.

Музыкальное пространство «Крыша» находится в Новосибирске по адресу: ул. Нарымская, дом 25.

Сделать «Крышу» видимой

Впереди у «Крыши» много новых идей и проектов. Одна из приоритетных задач — выиграть грант на обновление фасада.

«У нас в мечтах, чтобы нас было лучше видно. Хотим разукрасить наш серый фасад яркими цветами. Чтобы реально, вот ты едешь с кольца, и ты видел разноцветную эту крышку», — делится планами куратор.

Среди творческих планов — в июне по выходным команда «Крыши» решила «работать» на улице. В Нарымском сквере они организуют такие форматы, как «Зацени мой трек».

«Будем сидя на траве слушать треки новосибирских музыкантов и давать им обратную связь», — пояснила формат мероприятия Капустина.

Также планируется уличный вечер электронной музыки и Street Studio (создание музыки с прохожими), выступление на День города в парке «Арена».