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Клиенты ушли от гадалок к астрологам и нумерологам

Источник:
Sibnet.ru
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Таро
Фото: © Sibnet.ru

Россияне с февраля 2022 года стали чаще интересоваться онлайн-предсказаниями по Таро, астрологией и нумерологией и реже искать в интернете услуги гадалок, сообщает ценовой агрегатор Price.ru.

За год интерес пользователей интернета к предсказаниям в целом вырос на 74%. Больше всего возросла популярность запроса «ответ у Таро» – на 179%. Запросы «Таро» и «расклад Таро» выросли на 26% и 34% соответственно. Кроме того, значительно увеличилась популярность сервисов для построения раскладов Таро в онлайне – пользователи стали интересоваться ими на 42% чаще.

Также вырос интерес к различным видам гороскопов. Рост популярности показали запросы «соляр» (солнечный гороскоп), «синастрия» (партнерский гороскоп совместимости), «астрологическая карта», ведический гороскоп. На 20% выросло число запросов «астропрогноз», а на 10% – на «астрологическую карту».

Кого ждут перемены в 2023 году

Помимо этого, в интернете выросла популярность нумерологов и частота поисковых запросов «астролог нумеролог», «энерготерапия» (на 13%) и «энергопрактики» (на 53%).

«В прошлом году астрология и Таро начали переживать новый виток популярности. Это может быть связано как с определенными модными течениями, так и с тем, что в условиях неопределенности россияне ищут ответы в эзотерике», – отметил руководитель отдела аналитики и маркетинга Price.ru Денис Логанов.

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