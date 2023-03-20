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Двухлетняя девочка на Алтае умерла от бабушкиных таблеток

Источник:
Sibnet.ru
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Таблетки
Фото: © Sibnet.ru

Двухлетняя девочка умерла в городе Бийск Алтайского края после того, как выпила таблетки своей пожилой бабушки, сообщает СУ СК по региону.

Девочка находилась в гостях у бабушки. Пожилая женщина отвлеклась, внучка нашла сильнодействующие таблетки и выпила их. Семья вызвала медиков, но вечером того же дня девочка умерла от острого отравления.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы.

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ЧП #Криминал #Алтайский край
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