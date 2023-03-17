Красный пиджак Жириновского выставили на продажу

Знаменитый красный пиджак покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором он появлялся на заседаниях Госдумы и не только, выставили на аукцион. Пресс-служба партии заявила, что никакие личные вещи политика не продаются.

«В хорошем состоянии, следы бытования. Представленный лот был подарен В.В. Жириновским телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 года», — говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Стартовая цена пиджака — 250 тысяч рублей.

Гордон во время одного из выпусков шоу «Политика» сказал Жириновскому, что тот не держит слово, так как обещал подарить предмет из личного гардероба, но этого пока не произошло. Тогда политик попросил вынести красный пиджак.

«Не иностранный, не иностранный. Ателье "Президент сервис"», — прорекламировал тогда пиджак Жириновский.

«Его личные вещи, естественно, у родственников. А награды, важные символические предметы, артефакты — все в музее и представляет для партии большую духовную ценность, никогда мы не будем этим торговать. Какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане, он был щедрым человеком и часто что-то дарил. Либо это вообще фейк», — прокомментировала продажу пиджака пресс-служба ЛДПР изданию «Подъем».