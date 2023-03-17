Алтай организовал адресную доставку посылок бойцам на СВО

Республика Алтай организовала адресную доставку посылок с родины участникам специальной военной операции, сообщает правительство региона.

Организована так называемая «Почта Алтая», которая обеспечивает адресную доставку каждой посылки до получателя.

Транспортная компания безвозмездно доставляет гуманитарный груз из республики до Миллерово, далее военные отвозят его в Луганск. Там организован склад для хранения всего имущества и посылок для бойцов из Республики Алтай.

«После поступления адресату будет передано сообщение. Затем с бойцом будет обсуждена возможность получения посылки лично или попутным транспортом, направляющимся к месту расположения бойца. Посылка будет дожидаться адресата до получения», – сказано в сообщении.

Уточняется, что регион также отправил в зону СВО очередную партию гуманитарного груза в 15 тонн. Это автомобиль УАЗ, оборудование, снаряжение, спецодежда, продукты и многое другое.