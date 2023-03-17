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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин высказался об отмене ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин считает, что у Единого государственного экзамена есть минусы, но он открывает возможности для детей с периферии, поэтому отмена ЕГЭ не поможет развитию образования в стране.

Путин участвовал в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Один из бизнесменов поделился переживаниями за своих дочек и предложил отменить такой формат экзамена.

«У ЕГЭ есть много минусов, я знаю. И многие наши граждане возмущаются начетничеству, которое имеет место быть в этой системе. Это правда, это существует. Но с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии», — цитирует ТАСС Путина.

Очередная дискуссия об отмене ЕГЭ в информационном пространстве началась в последние дни. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным предложил отказаться от экзамена. «Мы настаиваем на ликвидации единого государственного экзамена как очень вредного, который ведет к разрушению нашего образования», — подчеркнул он.

Мишустин ответил, что надо все серьезно взвесить. Министр просвещения Сергей Кравцов позже заявил, что речи об отмене ЕГЭ не идет. По мнению ведомства, ЕГЭ позволил повысить доступность высшего образования.

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Топ комментариев

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

Asd10

Трещит шаблон, качается...И где в заголовке термин "указал"?Эмиграция пагубно влияет на зрение, Сашок???)))

slavaynin

надо подсветить эльфилееву башню в жовто блакытный

slavaynin

контрреволюционные вещи говорите