Музыка на матчах ХК «Сибирь»: как создается атмосфера

Музыка на трибунах заряжает болельщиков, а они поднимают боевой дух любимой команды. Диджей ХК «Сибирь» Huskydealer (Степан Коркин) рассказал Sibnet.ru, как подбирается музыка на хоккейные матчи и что важно учитывать в музыкальной подборке.

Музыкальное сопровождение хоккейного события делится на три части: предматчевая раскатка команд, сам матч и коммерческие паузы.

На раскатке играет динамичная, иногда «злая» музыка, чтобы поддержать настрой команды на матч. Во время коммерческих пауз — позитивные, более попсовые, известные треки. Что касается самого матча, то многое зависит от ситуации на льду.

«Если наша команда "давит" на ворота соперника или понимаю, что вот именно сейчас нужно подбодрить их, то включаю что-нибудь драйвовое, чтобы болельщики хлопали в ритм музыки, громче шумели, тем самым поддерживая игроков. Когда команда ведет в счете против принципиального соперника, то могу включить после заброшенной шайбы задорный трек, чтобы на трибунах подольше порадовались успеху любимого клуба. Если команды осторожно играют, то что-нибудь нейтральное», — сказал Huskydealer.

Тщательный отбор

По словам диджея, плейлист на матчи «Сибири» проходит тщательный отбор. Перед сезоном руководство клуба ставит задачи перед диджеем, определяет, что можно, а что не нужно включать. Также могут возникнуть поправки музыки в процессе матча.

«Могут во время матча мне написать: "Этот трек не подходит, убрать" или "Вот сейчас хороший был, давай его почаще будем использовать"», — вспомнил диджей «Сибири».

По его словам, такое взаимодействие с руководством очень помогает, поскольку он не может видеть все происходящее на матче, а взгляд со стороны дополняет картину.

Huskydealer отметил, что старается в течение сезона смотреть матчи других клубов КХЛ, отмечать у себя их «фирменные» треки в блокноте, чтобы, когда они приедут играть в Новосибирск, не включать эту музыку на стадионе.

«Моя задача, как диджея, через музыку передать настроение болельщикам, а они уже своей энергетикой заряжают ей наших хоккеистов», — заключил диджей.