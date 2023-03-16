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Глава Пентагона позвонил Шойгу по поводу упавшего беспилотника

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
Фото: © пресс-служба президента РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные перевогоры с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщило российское военное ведомство.

«15 марта 2023 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — говорится в сообщении.

По версии Пентагона, министры обсуждали инцидент с американским дроном над Черным морем. Остин заявил Шойгу, что США продолжат действовать везде, где это позволяет делать международное право. 

Как рассказали в Минобороны РФ, Шойгу указал американскому коллеге, что причиной инцидента стало несоблюдение США заявленной Россией зоны ограничения полетов. По его словам, полеты беспилотников США у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки.

СМИ стало известно, что американские военные пока отменили полеты своих беспилотников над Черным морем.

Герасимов и Милли

Позднее переговоры состоялись между начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщили в Минобороны РФ.

В Пентагоне заявили, что Милли в разговоре с Герасимовым обсудил «несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности».

Утром во вторник, 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем.

По информации Минобороны России, для идентификации нарушителя в воздух подняли пару Су-27. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли вооружение, отметили в военном ведомстве.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Верить американцам это окончательно расстаться со здравым рассудком и рассориться со своей головой. Украинцы...

GammiPluh

MQ-9 сбила группа радикальных пророссийских украинцев, захвативших Су-27 и вылетевших из Молдавии. Операцию...

GammiPluh

И что оно сделает? танков еще поставит на Украину? а так они бы остановились, одумались)))

GammiPluh

А они еще и скакали за все это, даже трудно в простом предложении выразить как их кинули и отправляют...