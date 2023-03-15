Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, сообщает Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). В Минобороны России заявили, что он нарушил границы полетной зоны.

«Два самолета Су-27 провели небезопасное и непрофессиональное сопровождение... беспилотника США MQ-9, выполнявшего задания в международном воздушном пространстве над Черным морем», — говорится в сообщении.

По версии EUCOM, один из Су-27 задел пропеллер беспилотника. «Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Его задел проводивший сопровождение российский самолет. Это привело к крушению беспилотника, к его безвозвратной потере», — отметил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер, .

«Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом», — сказано в сообщении.

Российская версия

В Минобороны России заявили, что средства контроля ВКС России зафиксировали полет MQ-9 в районе Крымского полуострова: он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации.

Беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. «Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — уточнили в российском военном ведомстве.

MQ-9 Reaper («Жнец») — основным ударный беспилотник США. Дрон способен развивать скорость более 400 километров в час и находиться в воздухе до 24 часов. Он может нести 14 ракет AGM-114 Hellfire класса воздух-земля.