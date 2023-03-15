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Фанаты Нюши решили контролировать ее беременности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Певица Нюша намекнула в соцсетях на третью беременности, но ее поклонники потребовали прекратить рожать и начать выпускать новые песни.

Нюша опубликовала в соцсети фотографию в объемном в области живота наряде и подписала: «В ожидании нового чуда».

Поклонники певицы тут же смекнули — певица ждет третьего ребенка. Но новость обрадовала не всех. В комментариях под публикацией появились просьбы к Нюше, чтобы та, наконец-то, вспомнила «за что ее полюбили».

Общее мнение многих фанатов заключается в том, что после рождения двух детей Нюша совсем перестала выпускать песни. Последний сингл, который выпустила артистка — фит с Егором Кридом «Mr. & Mrs. Smith».

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paramedic

А как же анонимность?Ничего ему теперь не достанется.Братки отожмут.