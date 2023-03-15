Фанаты Нюши решили контролировать ее беременности

Фото: © соцсети
Певица Нюша намекнула в соцсетях на третью беременности, но ее поклонники потребовали прекратить рожать и начать выпускать новые песни.
Нюша опубликовала в соцсети фотографию в объемном в области живота наряде и подписала: «В ожидании нового чуда».
Поклонники певицы тут же смекнули — певица ждет третьего ребенка. Но новость обрадовала не всех. В комментариях под публикацией появились просьбы к Нюше, чтобы та, наконец-то, вспомнила «за что ее полюбили».
Общее мнение многих фанатов заключается в том, что после рождения двух детей Нюша совсем перестала выпускать песни. Последний сингл, который выпустила артистка — фит с Егором Кридом «Mr. & Mrs. Smith».
nicollaichКак американцы относятся к индейцам и афроамериканцам? Первых уничтожили, вторых насильно привезли в...
userkcуверен, крайне положительное мнение у американцев к самим себе
AlhazredГитлер тоже в истерике бросал войска на Сталинград ( хотя ситуация зеркальная), но не смог остановиться....
paramedicА как же анонимность?Ничего ему теперь не достанется.Братки отожмут.