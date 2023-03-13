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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Призывной возраст повысят поэтапно

Источник:
Sibnet.ru
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Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Законопроект о повышении призывного возраста с 18–27 до 21–30 лет внесен в Госдуму. Документ предполагает переходный период до 2026 года.

Так, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет.

Авторы инициативы отмечают, что увеличение призывного возраста позволит «исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва» во время учебного процесса.

Положения законопроекта будут касаться также мужчин, которые до достижения 30 лет получили российское гражданство. До вступления в силу закона получившие отсрочки от призыва граждане смогут пользоваться ими до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований.

Поэтапно изменить границы призывного возраста на расширенной коллегии с президентом Владимиром Путиным 21 декабря 2022 года предложил министр обороны Сергей Шойгу. Президент поддержал инициативу.

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Оборона #Армия #Законы
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