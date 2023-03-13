Медведь рано проснулся в нацпарке на Байкале и закрыл туристам маршрут

Медведь рекордно рано проснулся в Прибайкальском нацпарке в Иркутской области и закрыл маршрут «Кругобайкальская железная дорога» для туристов, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

По данным опытных охотоведов, медведь проснулся слишком рано. Его следы были зафиксированы 8 марта в район 80 километра КБЖД. Он не ушел вглубь тайги, как предполагали специалисты, а продолжает держаться в непосредственной близости к местам, популярным у туристов.

Чтобы туристы не встретили хищника, проход на маршрут «Кругобайкальская железная дорога» закрыли до нормализации ситуации.

Кругобайкальская железная дорога — дорога длиной 94 километра, проходящая вдоль южного берега Байкала. Она была частью Транссибирской магистрали, а сейчас используется как экскурсионный объект.