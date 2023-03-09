«Серые» смартфоны практически перестали ввозить в Россию

Поставки «серых» смартфонов в Россию почти полностью прекратились, сообщили продавцы телефонов. Эту нишу займут устройства, ввезенные по параллельному импорту.

Из-за дефицита телефоны, ввезенные без соблюдения таможенных процедур, подорожали на 3–4 тысячи рублей. В дальнейшем их цена, вероятно, будет аналогична гаджетам, доставленным по разрешенному параллельному импорту, рассказал «Известиям» один из продавцов на крупном московском радиорынке

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что прекращение ввоза «серых» телефонов связано с тем, что этот товар больше не пропускает таможня.

Муртазин отметил, что со времени ухода с российского рынка крупных иностранных брендов смартфонов прошел год, за это время участники рынка наладили «цивилизованный» параллельный импорт.

«Насыщать полки магазинов товарами любой ценой, в том числе в ущерб бюджету, больше нет никакой необходимости», — отметил аналитик.