Создатели «Новых звезд в Африке» рассекретили еще одного участника

Актриса, комик и певица Мария Кравченко станет участницей шоу «Новые звезды в Африке», она появится в проекте после того, как кто-то из участников первого состава покинет реалити.

В числе первых испытывать себя на африканском континенте приедут актеры Виталий Гогунский, Эвелина Бледанс, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева и Тимофей Зайцев, блогеры Мария Погребняк и Алина Акилова, спортсмены Торнике Квитатиани и Денис Лебедев, а также комик Иван Пышненко.

Каждую неделю в игру будут вступать «новички» вместо тех участников, которые выбывают из игры. Мария Кравченко как раз окажется участницей «со скамейки запасных».

В новом сезоне «Звезд в Африке» участников ждут жесткие правила: полное отсутствие еды, кухонных принадлежностей и других вещей для комфортного пребывания. Звездам придется зарабатывать в испытаниях абсолютно все, в том числе монеты, с помощью которых можно будет купить предметы быта в специальном магазине.

Всего в проекте примут участие 17 звезд. Премьера «Новых звезд в Африке» состоится 12 марта на ТНТ.