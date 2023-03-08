Вирусолог сообщил о завершении пандемии COVID

Эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Но, конечно, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты, которые могут дать повышенную заражаемость. Это исключить нельзя. Но пока все протекает довольно тихо. В мире везде наблюдается определенное снижение заболеваемости и летальности», — сказал ученый ТАСС.

По его словам, рост заболеваемости в России и мире невелик. «Эта ситуация уже давно вышла на плато. В 20-х числах февраля рост заболеваемости прекратился, идет по плато примерно на этом уровне. Ясно, что по сравнению с тем, что было в начале января, порядка 3-5 тыс., заболевших, конечно, стало существенно больше. Но, в общем, цифры невысокие», — отметил Альтштейн.

«Если у нас на всю Россию порядка 12-14 тыс. заболевших — это не такой большой рост. Летальность тоже сейчас невысокая. Поэтому ничего такого страшного в стране не происходит. Эпидемия еще продолжается, есть небольшие подъемы, спуски. Ничего страшного тут нет», — заключил ученый.