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Байдену удалили раковую опухоль

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Врачи удалили президенту США Джо Байдену раковую опухоль на груди, сообщает пресс-служба Белого дома. Дополнительное лечение американскому лидеру не требуется.

Отмечается, что 16 февраля президенту удалили участок пораженной кожи на груди в рамках регулярного медицинского осмотра. Биопсия подтвердила, что небольшое поражение кожи представляло собой базальноклеточную карциному.

Раковая ткань была успешно удалена, говорится в заключении лечащего врача главы государства, опубликованного в сообщении. Байден продолжит проходить регулярное наблюдение у дерматолога.

Базальноклеточная карцинома не имеет тенденции к метастазированию. По итогам обследования главы Белого дома был сделан вывод, что состояние здоровья Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента США.

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Политика #Мир #Здоровье
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Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь как Украине вилы постепенно подходят ? Или ещё теплится чувство надежды что США придут и помогут.

GammiPluh

Они даже Афганистан сильнее поддерживали, это больше похоже на закидывание фронта украинским необученным...

number10

Здесь интереснее вопрос к США, как они так дожили, что с триллионным военным бюджетом, не могут какую...

pepelmetal

украина уже в 2014 году была обречена!