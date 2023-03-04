Байдену удалили раковую опухоль

Врачи удалили президенту США Джо Байдену раковую опухоль на груди, сообщает пресс-служба Белого дома. Дополнительное лечение американскому лидеру не требуется.

Отмечается, что 16 февраля президенту удалили участок пораженной кожи на груди в рамках регулярного медицинского осмотра. Биопсия подтвердила, что небольшое поражение кожи представляло собой базальноклеточную карциному.

Раковая ткань была успешно удалена, говорится в заключении лечащего врача главы государства, опубликованного в сообщении. Байден продолжит проходить регулярное наблюдение у дерматолога.

Базальноклеточная карцинома не имеет тенденции к метастазированию. По итогам обследования главы Белого дома был сделан вывод, что состояние здоровья Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента США.