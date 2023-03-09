Ошибки при продаже квартиры, которые не дают быстро выйти на сделку

Однокомнатная квартира в среднем продается за 1-2 месяца, а двухкомнатная — за 3-4 месяца. Но бывает и так, что квартира ждет покупателя полгода, год и больше. Нередко продажа затягивается из-за таких типичных ошибок продавца, как завышенная цена, умалчивание о перепланировке, отказ от предпродажной подготовки.

Скорость продажи квартиры напрямую связана со стоимостью

Завышенная цена — самая частая ошибка, которая не дает быстро выйти на сделку. Если продавец не следит за рынком и оценивает квартиру исходя из собственных будущих потребностей, то цена часто бывает завышена. В свою очередь тот, кто планирует купить квартиру в Новосибирске, скорее всего, хорошо изучил рынок и осведомлен о ценах в разных районах и домах разного года постройки.

Определить рыночную цену поможет риелтор, или можно самостоятельно проанализировать похожие предложения о продаже. Некоторые сайты с объявлениями сразу показывают, является ли цена рыночной, или она слишком высокая.

Но даже если продавец в курсе средних цен на похожее жилье, он все равно может переоценить свою квартиру из-за недавнего ремонта или хорошего вида из окна. В этом случае нужно быть готовым ждать покупателя с аналогичными вкусами, который оценит преимущества именно этого конкретного лота.

Личные вещи, старая мебель, домашние животные

Предпродажная подготовка помогает быстрее продать квартиру, а беспорядок, домашние животные и плохой свет могут оттолкнуть потенциального покупателя. Выйти на сделку будет сложнее, если в квартире живет большая семья с детьми. Пустая квартира с минимальным набором мебели быстрее найдет нового владельца.

Хотя и бытует мнение, что продается в первую очередь локация и площадь, но от впечатления никуда не денешься. Покупателям нравится чистота и порядок, много воздуха и света, а не нравятся неприятные запахи и личные вещи хозяев повсюду. Искусственно приукрашивать жилплощадь не стоит, но если, например, продаете «бабушкину» квартиру, то лучше вывезти старую мебель и заказать клининг, чтобы выйти на сделку побыстрее.