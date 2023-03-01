Стартовал эксперимент по онлайн‑продаже рецептурных лекарств

Добровольный эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств с 1 марта 2023 года начался в Москве, Московской и Белгородской областях, он продлится три года, сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».



В эксперименте смогут участвовать аптеки, у которых есть сайт или договор с маркетплейсом, помещение для хранения заказов, возможность доставлять препараты без опозданий и с соблюдением температурного режима.



Чтобы заказать лекарство, покупатель должен будет сообщить уникальный номер рецепта. Аптека проверит наличие и срок документа — для этого она обратится к государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта РФ. Маркетплейсу для проверки необходимо обеспечить взаимодействие с аптекой.



При получении медикамента необходимо будет назвать полученный код заказа и предъявить паспорт. Лекарство отдадут только человеку, указанному в рецепте на препарат, его законному представителю или уполномоченному лицу.



Перечень препаратов утвердил Минздрав. В список вошли антибиотики, медикаменты для лечения гипертензии, сахарного диабета, бронхиальной астмы и прочих заболеваний.



Из перечня исключены препараты, в составе которых есть наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества. Также в эксперименте не будут участвовать препараты, доля этилового спирта в которых выше 25%.