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Редкий «Москвич Юрий Долгорукий» выставили на продажу в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Авто.ру

Редкий «Москвич Юрий Долгорукий», которых осталось несколько экземпляров, продается в Новосибирске за 200 тысяч рублей.

Автор объявления на «Авто.ру» призвал не путать «Юрия Долгорукого» 2141V3V с обычным «Москвичом» 2141. По его словам, таких машин было выпущено чуть более 800 штук, а до нашего времени дожили немногие.

«Москвич Юрий Долгорукий» на 20 сантиметров длиннее обычного и крепче за счет лонжеронов, поэтому на дороге мягче и устойчивее. На авто стоит двигатель ВАЗ 2130 объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Пробег — 177 тысяч километров. 

По словам хозяина, за машиной ухаживали, было проведено много технических работ для доведения ее до хорошего состояния. Владелец просит за «Москвич» 200 тысяч рублей.

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Авто #Авторынок #Новосибирск
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Alhazred

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mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

Ну расскажи мне ещё раз про Машу )

mosquito__2010

Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...