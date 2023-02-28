Редкий «Москвич Юрий Долгорукий» выставили на продажу в Новосибирске

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Редкий «Москвич Юрий Долгорукий», которых осталось несколько экземпляров, продается в Новосибирске за 200 тысяч рублей.
Автор объявления на «Авто.ру» призвал не путать «Юрия Долгорукого» 2141V3V с обычным «Москвичом» 2141. По его словам, таких машин было выпущено чуть более 800 штук, а до нашего времени дожили немногие.
«Москвич Юрий Долгорукий» на 20 сантиметров длиннее обычного и крепче за счет лонжеронов, поэтому на дороге мягче и устойчивее. На авто стоит двигатель ВАЗ 2130 объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Пробег — 177 тысяч километров.
По словам хозяина, за машиной ухаживали, было проведено много технических работ для доведения ее до хорошего состояния. Владелец просит за «Москвич» 200 тысяч рублей.
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mosquito__2010Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )
mosquito__2010Ну расскажи мне ещё раз про Машу )
mosquito__2010Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...