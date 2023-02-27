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Станции техобслуживания для МС‑21 откроют в городах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет МС-21
Фото: © корпорация «Иркут»

Станции для техобслуживания российских Sukhoi Superjet 100 и МС-21 появятся в Новосибирске и Улан-Удэ до 2030 года, сообщает ВЭБ.РФ.

В 11 городах России откроются станции для техобслуживания российских Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Техстанции смогут не только проводить обслуживание авиапарка, но и заниматься доработкой бортов и ремонтом.

В 2023 они появятся в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре. В 2026–2027 годах запустят станцию в аэропорту Шереметьево в Москве. До 2030 года они появятся во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Пензе, Новосибирске, Улан-Удэ, Чульмане.

МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Серийное производство лайнера МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году.

Российский авиалайнер SSJ 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Российские авиакомпании в 2022 году получили 10 самолетов Sukhoi Superjet 100. В 2021 году авиакомпании получили 24 самолета, в 2020 году— 12, а в 2010 году — восемь.

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Экономика #Авиа #Новосибирск #Бурятия
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