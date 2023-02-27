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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Очередные мобилизованные военные из Сибири пожаловались на командиров

Источник:
Sibnet.ru
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Мобилизованные из Иркутской области пожаловались на командиров в ДНР, губернатор региона Игорь Кобзев обратился в военную прокуратуру.

В социальных сетях появилось видео, где группа мобилизованных из Иркутской области, находящихся в ДНР, выступает с критикой вышестоящего командования и сообщает о том, что их командиры отправляют их на линию огня без поддержки артиллерии, разведки и саперов.

«По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439, обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле», — написал Кобзев в телеграм-канале.

Это не первый случай, когда мобилизованные из Сибири жалуются на расформирование и проблемы службы в ДНР. До этого видеообращение записывали мобилизованные из Тувы. После вмешательства губернатора их перевели из ДНР в «родную» 55-ю мотострелковую бригаду.

Мобилизованные из Омска артиллеристы, приписанные к 504-му танковому полку, также жаловались на расформирование и перевод в народную милицию ДНР. Губернатор Александр Бурков обращался после этого в Минобороны РФ.

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Оборона #Армия #Иркутск
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