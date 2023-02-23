Игру Hogwarts Legacy взломали

Российская хакерша Empress взломала игру Hogwarts Legacy — файл ISO размером около 88 гигабайт уже появился на торрентах.

Защиту Hogwarts Legacy обеспечивала Denuvo V17 — некоторые эксперты сомневались, что Empress удастся взломать ее за десять дней, как она анонсировала. Однако в итоге хакерша сдержала обещание.

Если не считать период бета-тестирования, игра была взломана за девять дней со дня релиза. «Надеюсь, теперь вы все немного успокоитесь. А то люди иногда сходят с ума», — написала хакерша в своем телеграм-канале.

Empress в своем сообщении также выразила поддержку автору книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которую ранее активисты обвинили в трансфобии.