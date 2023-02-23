НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игру Hogwarts Legacy взломали

Источник:
Sibnet.ru
891 3
Игра Hogwarts Legacy
Фото: © hogwartslegacy.com

Российская хакерша Empress взломала игру Hogwarts Legacy — файл ISO размером около 88 гигабайт уже появился на торрентах.

Защиту Hogwarts Legacy обеспечивала Denuvo V17 — некоторые эксперты сомневались, что Empress удастся взломать ее за десять дней, как она анонсировала. Однако в итоге хакерша сдержала обещание.

Если не считать период бета-тестирования, игра была взломана за девять дней со дня релиза. «Надеюсь, теперь вы все немного успокоитесь. А то люди иногда сходят с ума», — написала хакерша в своем телеграм-канале.

Empress в своем сообщении также выразила поддержку автору книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которую ранее активисты обвинили в трансфобии.

Еще по теме
«Мир танков» раздаст награды в честь 23 февраля
Игра Atomic Heart возглавила мировой чарт Steam
Искусственный интеллект научился играть в Minecraft
Игра Atomic Heart появилась на торрентах раньше релиза
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему не получаются блины: главные ошибки выпекания
Названа главная тема послания Путина
Empress отчиталась о взломе Hogwarts Legacy
Послание Путина: каких сюрпризов ждать от президента
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.