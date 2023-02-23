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Стала известна дата премьеры 11-го сезона шоу «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Премьера 11-го сезона шоу «Голос» состоится на Первом канале 3 марта, среди наставников окажутся два новичка, которые ранее не принимали участие в проекте.

Наставниками 11-го сезона проекта «Голос» станут Баста, Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков.

«Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на «Голос» узнать, как и о чем сейчас поет наша страна», цитирует пресс-служба Первого канала Преснякова.

Ведущей останется Яна Чурикова. Она заменила Нагиева в детском «Голосе». В 11-м «Голосе» примут участие музыканты из 60 регионов России и стран СНГ.

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