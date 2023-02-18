Павел Зилев из Красноярска прошел в финал «Голоса. Дети»

Павел Зилев из Красноярска получил больше всех зрительских голосов и прошел в финал проекта «Голос. Дети» после дополнительного этапа.

В дополнительном этапе Зилев исполнил песню «Трава у дома» группы «Земляне». Вместе с юным красноярцем за место в финале боролись Стефания Коваленко и Софья Павлова.

Финалистов выбирали зрители в прямом эфире. За Павла Зилева проголосовали 42% зрителей, Коваленко получила 33% голосов, а Павлова — 25%.

Павел Зилев выступит в финале от команды МакSим вместе с Марианной Айрапетянц и Львом Смирновым.