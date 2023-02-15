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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Эклса захейтили за роль русского майора в трейлере Atomic Heart

Источник:
Sibnet.ru
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Звезда «Сверхъестественного» и «Пацанов» Дженсен Эклс воплотил роль майора Нечаева в трейлере предстоящей игры Atomic Heart и получил в соцсетях волну ненависти и восторгов.

Игру разработало российское подразделение кипрской студии Mundfish, релиз запланирован на 21 февраля. Действие Atomic Heart происходит в альтернативном СССР, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население. Главный герой – майор Сергей Нечаев, агент советской разведки под псевдонимом П-3.

В трейлере роль Нечаева исполнил актер Дженсен Эклс. В начале ролика появляется девочка, изображающая волшебницу с палочкой. Это отсылка к другому популярному релизу февраля – Hogwarts Legacy. Она спрашивает у Нечаева, как пережить восстание роботов, и тот показывает ей способ – крушить роботов с помощью оружия и собственной силы. 

В финале ролика он кидает оружие в устройство, которое пользователи уже назвали «китайским аэростатом». Это сочли отсылкой к недавнему появлению неопознанных летающих объектов над США. 

Ненависть и восторг

Трейлер вызвал в соцсетях волну негатива, направленную на Дженсена Эклса. Часть пользователей напомнили, что игра якобы создается на деньги подсанкционных российских компаний, что нарушает закон. Актеру вменили поддержку России. Также его обвинили в неуважении к памяти оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемочной площадке фильма «Раст» из-за непредумышленного выстрела.

#Рецензии
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«Дженсен Эклс, это не смешно. Хорошо иметь дело с русскими разработчиками игр? Как вам не стыдно?.. Эта игра – просто дно, пропагандирующая советизм», – написал один из комментаторов. Пользователи из Украины использовали еще более грубые и оскорбляющие выражения.

Часть комментаторов предрекла актеру скорый закат карьеры из-за участия в этом проекте. В то же время многие пришли в восторг от мощной и харизматичной игры Эклса. Некоторые высказали сожаление, что Дженсен снялся в ролике, но не записал движения для главного персонажа игры. Фанаты заявили, что стали бы играть в Atomic Heart только ради него.

«Не знаю, как Украина, но я готов сыграть в новую игру Atomic Heart. Взгляните на Дженсена Эклса, играющего майора Нечаева, яростно уничтожающего злых роботов в «Апокалипсисе роботов», «Кто-нибудь, объясните мне, как будто мне пять лет, пожалуйста. Как видеоигра приносит пользу правительству (России)? Куда идут доходы?» – написали пользователи и отметили, что участие в производстве игры никоим образом не связано с помощью России в конфликте. 

Об игре

По сюжету игры, Нечаев прибывает на предприятие по производству роботов, где те вышли из строя и напали на персонал и захватили завод. Ему предстоит не только остановить роботов, но и выяснить причину сбоя. 

Игровой мир представляет собой весь Советский Союз от Арктики на севере до Алтайских гор на юге. Ранее студия сообщала, что прохождение сюжета потребует 20-25 часов без учета побочных заданий, если выполнять и их, то время удвоится.

Игра предназначена для стационарных игровых консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и персональных компьютеров с операционной системой Windows. 

Консольная версия игры выйдет в России позже основной даты релиза, потому что ее планируется реализовывать методом параллельного импорта.

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Топ комментариев

GammiPluh

Упрощу - цель была дать по щам зарвавшимся парням из соседнего двора, по щам им дали... их цель нагнуть...

number10

С больной головы на здоровую перекладывают. Это они постоянно твердят, что от России надо оставить только...

Tyryk Makto

Всегда считалось от уровня моря, а не до и после.

Uynachalnica

Опять чтоле? Живи по солнцу сам, остальных не трогай!