Алек Болдуин возобновит съемки скандальной «Ржавчины»

Создатель и исполнитель главной роли в вестерне «Ржавчина» Алек Болдуин вернется к прерванным из-за гибели оператора на площадке съемкам фильма в январе 2023 года. Расследование уголовного дела при этом продолжается.

Трагедия на съемочной площадке фильма «Ржавчина» произошла в октябре 2021 года во время репетиции. Пистолет, который должен был быть заряжен холостыми патронами, выстрелил реальными. Были ранены оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза, оператора спасти не удалось.

После инцидента семья Хатчинс подала в суд на Болдуина, который и произвел выстрел. Ответчиками также проходили оружейник Ханна Гутьеррес Рид и помощник режиссёра Дэвид Холлс. Родные заявили, что Галина погибла из-за нарушений техники безопасности съёмочной группой.

Однако, как сообщает Variety, спустя почти год после трагедии компания Rust Movie Productions и актер Алек Болдуин заключили мировое соглашение с семьей оператора Хатчинс.

«Мы достигли мирового соглашения, подлежащего одобрению судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров «Ржавчины», включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет прекращено», — заявил Мэтью Хатчинс, муж Галины.

В рамках мирового соглашения он станет исполнительным продюсером фильма, который возобновится «со всеми первоначальными основными игроками в январе 2023 года».

«Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины (на продюсеров или мистера Болдуина). Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем», — добавил он и уточнил, что эта работа позволит «отдать дань уважения последней работе Галины».

Расследование не завершено

При этом речь идет только о гражданском иске, но не об уголовном деле. Окружной прокурор, расследующий смерть Галины Хатчинс, заявил, что уголовное расследование продолжается, несмотря на мировое соглашение между Алеком Болдуином и семьей кинематографиста.

«В то время как гражданские иски урегулируются в частном порядке и часто связаны с финансовыми выплатами, уголовные дела касаются только фактов», — говорится в официальном заявлении.

В фильме в роли маршала Вуда Хелма снимается звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс. Ранее на видохостинге Youtube были опубликованы кадры его допроса как свидетеля по данному делу. В частности, актер рассказывал, что был снаружи, когда раздался выстрел. По звуку он отличался от холостого, поэтому Эклс бросился на площадку.

Он также добавил, что должен был сниматься с Болдуином в этой сцене, но из-за забастовки операторов (на площадке их было двое вместо восьми) изменился график съемок. В противном случае на месте погибшей Галины мог оказаться Эклс, поскольку пистолет выстрелил, туда, где по плану сцены должен был находиться он.