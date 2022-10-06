НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Алек Болдуин возобновит съемки скандальной «Ржавчины»

Источник:
Sibnet.ru
273 1
Фото: © кадр из фильма

Создатель и исполнитель главной роли в вестерне «Ржавчина» Алек Болдуин вернется к прерванным из-за гибели оператора на площадке съемкам фильма в январе 2023 года. Расследование уголовного дела при этом продолжается.

Трагедия на съемочной площадке фильма «Ржавчина» произошла в октябре 2021 года во время репетиции. Пистолет, который должен был быть заряжен холостыми патронами, выстрелил реальными. Были ранены оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза, оператора спасти не удалось.

После инцидента семья Хатчинс подала в суд на Болдуина, который и произвел выстрел. Ответчиками также проходили оружейник Ханна Гутьеррес Рид и помощник режиссёра Дэвид Холлс. Родные заявили, что Галина погибла из-за нарушений техники безопасности съёмочной группой.

Однако, как сообщает Variety, спустя почти год после трагедии компания Rust Movie Productions и актер Алек Болдуин заключили мировое соглашение с семьей оператора Хатчинс.

«Мы достигли мирового соглашения, подлежащего одобрению судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров «Ржавчины», включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет прекращено», — заявил Мэтью Хатчинс, муж Галины.

В рамках мирового соглашения он станет исполнительным продюсером фильма, который возобновится «со всеми первоначальными основными игроками в январе 2023 года».

«Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины (на продюсеров или мистера Болдуина). Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем», — добавил он и уточнил, что эта работа позволит «отдать дань уважения последней работе Галины».

Расследование не завершено

При этом речь идет только о гражданском иске, но не об уголовном деле. Окружной прокурор, расследующий смерть Галины Хатчинс, заявил, что уголовное расследование продолжается, несмотря на мировое соглашение между Алеком Болдуином и семьей кинематографиста.

«В то время как гражданские иски урегулируются в частном порядке и часто связаны с финансовыми выплатами, уголовные дела касаются только фактов», — говорится в официальном заявлении.

В фильме в роли маршала Вуда Хелма снимается звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс. Ранее на видохостинге Youtube были опубликованы кадры его допроса как свидетеля по данному делу. В частности, актер рассказывал, что был снаружи, когда раздался выстрел. По звуку он отличался от холостого, поэтому Эклс бросился на площадку. 

Он также добавил, что должен был сниматься с Болдуином в этой сцене, но из-за забастовки операторов (на площадке их было двое вместо восьми) изменился график съемок. В противном случае на месте погибшей Галины мог оказаться Эклс, поскольку пистолет выстрелил, туда, где по плану сцены должен был находиться он.

Еще по теме
Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета
Фильм «Русские на Мариенплац» эксклюзивно вышел в Wink
Фильм «Сердце пармы» с Пускепалисом выходит в прокат
Объявлена дата премьеры российского фильма «Вызов»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
63
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
47
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
39
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
31
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
24
Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным