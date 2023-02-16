Повод найдется: как выбрать подарок 18+?

Праздники и поводы для подарка не заканчиваются: 23 февраля, 8 марта, годовщины знакомства и брака, дни рождения… Близкому человеку кроме стандартных презентов можно вручить и более пикантную вещь. Как выбрать сексуальный подарок мужчине, женщине или паре и как заказать его анонимно?

Секс-игрушки для мужчин: здоровое возбуждение

Выбор секс-игрушки мало отличается от подбора любого другого подарка. Надо учитывать предпочтения одариваемого. Производители товаров для взрослых почти как кутюрье, постоянно выпускают новые коллекции и работают над дизайном изделий, чтобы угодить разным людям.

«Самые популярные модели для мужчин — мастурбаторы. Их вариаций крайне много, снаружи они могут выглядеть достаточно сдержанно, как большой фонарик или замысловатый технологический девайс», — рассказывает менеджер интернет-магазина Intimshop Амелия Третьякова.

Так, черный мастурбатор Arcwave Voy похож на объектив от фотоаппарата и не вызовет неловких ситуаций, если его случайно увидят гости. Модель технологична не только внешне. Система регулировки герметичности нацелена на рецепторы на члене, которые реагируют на давление. Это гарантирует мощный финал.

Мастурбатор Fleshlight Girls Pink Lady Destroya копирует части тела известных звезд и дарит возможность оказаться в постели со знаменитостью. Внутри каждой модели уникальный рельеф — сужения, расширения, выступы мягко и нежно массируют пенис, доводя финиша.

Более простой, но не менее чувственный вариант — одноразовые мастурбаторы Satisfyer Egg. Их можно брать в поездку или командировку, а если ухаживать за ними тщательно, смогут прослужить дольше.

Satisfyer Egg Фото: © Satisfyer.com

Подарки из секс-шопа бывают не только для удовольствия. Есть и те, что помогают поддерживать здоровье.

«Массажеры простаты втайне хотят многие мужчины, но не все решаются перейти на этот уровень воздействия. Очень зря, ведь производители этих девайсов выпускают все более и более технологичные модели, и лидеры рынка в этом — Nexus», — говорит собеседница.

Например, у стимулятора простаты Nexus Revo Intense Updated погружаемая часть полностью имитирует мануальный медицинский массаж простаты.

Еще один оздоровительный гаджет для мужчин — вакуумная помпа Hot Planet Extreme. Она тренирует кровообращение, поддерживает эрекцию, а при регулярных тренировках увеличивают пенис. Вдобавок дарит удовольствие от процесса.

Секс-игрушки для женщин: дизайн и точка G

«Если одариваемая новичок в плане секс-игрушек, то рекомендую отдавать предпочтения небольшим девайсам, сдержанного, а иногда и очень милого дизайна, предназначенным для внешней стимуляции, а также имеющим больший диапазон программ работы, чтобы не прогадать с уровнем чувствительности», — советует менеджер Intimshop.

Например, вакуумный стимулятор Woma Ilana. Красивая роза выглядит невинно, небольшой прибор легко поместится в сумочку. Он имеет десять рисунков стимуляции клитора: от монотонных режимов для быстрой разрядки до ярких ритмических узоров для чувственной игры. Путь до оргазма выбирает женщина.

Woma Ilana Фото: © intimshop.ru

Среди игрушек для вакуумно-волновой стимуляции хитом стал «Пингвин» — Satisfyer Penguin Air Pulse Stimulator. Женщины в отзывах называют его героем-любовником, так как очень быстро доводит их до оргазма, и выглядит при этом очень мило.

Этот товар стал одним самых подделываемых устройств. Поэтому важно покупать «Пингвин» у официальных представителей бренда, чтобы получить оригинальный товар, избежать проблем и иметь гарантийное обслуживание в течение 15 лет.

Satisfyer Penguin Фото: © Satisfyer.com

Для продвинутых пользователей-женщин можно выбрать в подарок набирающую популярность модель с имитацией фингеринга (стимуляция пальцами). Эти игрушки изгибаются вверх-вниз, имитируют движения пальцев и предназначены для стимуляции области G. В сочетании с внешней стимуляцией клитора дарят более интенсивные и долгие оргазмы.

Один из таких сексуальных девайсов — двойной стимулятор Lovense Flexer — прибор для ношения в белье и игр в общественных местах. Мощная вибрация в клиторальной части и имитация фингеринга в области G дарят интенсивные ощущения. А управлять режимами через приложение может партнер.

Подарок для женщины, которая любит тестировать новинки и получать самые современные гаджеты, — Womanizer OG. Это первый вакуумный стимулятор для области G.

Гаджет получил три уровня интенсивности вибрации и 12 режимов вакуума, которые подходят женщине вне зависимости от чувствительности. Ощущения от стимуляции распространяются по телу и дают большой потенциал для оргазмов.

Игрушки для пар: двойная вибрация

Весомый плюс секс-подарка — даже одиночные игрушки можно использовать в паре. Например, вакуумная стимуляция клитора при одновременном проникновении с партнером сможет подарить желанный одновременный оргазм или использоваться в прелюдии.

Но специальные парные игрушки все же разработаны с учетом анатомических особенностей обоих партнеров и начинены множеством «двойных» функций.

Так, сенсорный вибромассажер для пар We-Vibe Chorus — настоящее умное устройство для секса. Одна его часть располагается снаружи и стимулирует клитор женщины, а вторая — внутри влагалища, обеспечивая внутреннюю стимуляцию, при этом останется место и для мужчины, которому также будет передаваться вибрация.

Стимулятор для пар в форме подковы Фото: © Wowtech.com

Двухсторонний стимулятор для пар Hot Planet Aster — универсальный прибор, который можно использовать и вместе, и отдельно каждому. Он заменит двойной вибратор и даже анальные игрушки. Он обеспечит усиление эрекции, продление полового акта и улучшение оральных ласк. Вариаций очень много, они ограничены только фантазией.

Как анонимно заказать секс-игрушку

Заказать секс-подарок можно в онлайн-магазине, а если не удалось определиться с конкретным товаром, можно приобрести сертификат в магазине Intimshop на любую сумму. Товар доставят по адресу, при этом даже курьер не узнает, что внутри коробки.

«Мы не запрашиваем лишних данных о покупателях, только те, которые необходимы для отправки заказа. Например, если выбрана курьерская доставка, то нам потребуется только телефон и адрес. Все заказы умеют нейтральную упаковку, не содержащую наши логотипы и не выдающую содержимое», — говорит Третьякова.

Любой товар ненадлежащего качества можно вернуть или получить компенсацию в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Также в Intimshop часто проводится акция «Гарантия Оргазма», когда можно вернуть деньги на личный счет в магазине, если товар не доставил удовольствие.