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Бывший советник президента США описал Путина одной фразой

Источник:
Sibnet.ru
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Белый дом (США)
Фото: © The White House

Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли, заявил бывший советник по национальной безопасности главы Белого дома Джон Болтон.

«Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — описал российского лидера американский политик в интервью Public Broadcasting Service.

Болтон также рассказал, что не заметил особых изменений в поведении российского лидера за 18 лет — с момента первой встречи в 2001 году. Путин чувствует, что Россия играет немаловажную роль в мире, отметил он.

Бывший советник уверен, что президент России осознает ту мощь, которой обладает. По словам Болтона, Путин и многие россияне считают распад СССР нелегитимным и рассчитывают восстановить свою родину.

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Политика #Мир
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