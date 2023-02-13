Кадыров заявил о попытке отравления своего помощника

Помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова пытались отравить через конверт, пропитанный ядом, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Адъютант Алаудинова 8 февраля получил конверт с сообщением для него. Письмо было пропитано отравляющим веществом, написал Кадыров в телеграм-канале.

«Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом», — сообщил глава Чечни.

По его словам, отравленные поступили в медсанбат, где их спасли начальник и два бойца-медика, один из которых оказался профессиональным токсикологом. Сейчас жизни и здоровью Алаудинова, он и два его адъютанта находятся в московской клинике.

Алаудинов стал помощником Кадырова в марте 2021 года, до этого занимал пост замглавы МВД Чечни. В 2022 году Алаудинов стал командиром спецподразделения «Ахмат», а в августе получил звезду Героя России.