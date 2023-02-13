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Новосибирцы скупили эротические игры и секс‑машины перед 14 февраля

Источник:
Sibnet.ru
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Вагинальные шарики
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы скупили эротические настольные игры для пар, секс-игрушки и экраны для просмотра фильмов перед Днем всех влюбленных, сообщает пресс-служба Wildberries.

За последние две недели жители Новосибирской области приобрели на Wildberries в 2,1 раза больше тематических настольных игр для взрослых, чем это было в январе-феврале 2022 года. 

Чтобы провести незабываемый День всех влюбленных, новосибирцы купили костюмы для эротических ролевых игр и секс-машины.

Походы в кино сибиряки заменят на «домашние кинотеатры»: продажи проекторов выросли на 318%, а экранов для них – на 50% год к году.

Среди же наиболее востребованных подарков ко Дню всех влюбленных – сладости и мягкие игрушки. Хиты продаж – плюшевый Кот-батон длиной в 110 сантиметров и Гусь-обнимусь в 160 сантиметров. На покупку таких игрушек жители нашей страны в среднем тратят 1,5-2 тысячи рублей. 

Из сладостей чаще всего выбирают фигурный шоколад в виде сердец и шоколадные «букеты». Такие наборы обходятся примерно в 1,5 тысячи за букет из 27 сладких «роз».

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Экономика #Торговля #Новосибирск
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nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

antibacila

У Сладкова было про Угледар и видео и комментарии, то что наши пехотинцы герои, это бесспорно, а вот...

GammiPluh

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