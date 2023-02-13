Новосибирцы скупили эротические игры и секс‑машины перед 14 февраля

Новосибирцы скупили эротические настольные игры для пар, секс-игрушки и экраны для просмотра фильмов перед Днем всех влюбленных, сообщает пресс-служба Wildberries.

За последние две недели жители Новосибирской области приобрели на Wildberries в 2,1 раза больше тематических настольных игр для взрослых, чем это было в январе-феврале 2022 года.

Чтобы провести незабываемый День всех влюбленных, новосибирцы купили костюмы для эротических ролевых игр и секс-машины.

Походы в кино сибиряки заменят на «домашние кинотеатры»: продажи проекторов выросли на 318%, а экранов для них – на 50% год к году.

Среди же наиболее востребованных подарков ко Дню всех влюбленных – сладости и мягкие игрушки. Хиты продаж – плюшевый Кот-батон длиной в 110 сантиметров и Гусь-обнимусь в 160 сантиметров. На покупку таких игрушек жители нашей страны в среднем тратят 1,5-2 тысячи рублей.

Из сладостей чаще всего выбирают фигурный шоколад в виде сердец и шоколадные «букеты». Такие наборы обходятся примерно в 1,5 тысячи за букет из 27 сладких «роз».