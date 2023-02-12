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Наука объяснила смысл священной проституции

Источник:
Sibnet.ru
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Гетера Фрина перед судом в Древней Греции
Гетера Фрина перед судом в Древней Греции
Фото: © Хосе Фраппа. Фрина
Современное общество осуждает проституцию, а в Древнем мире ее считали священным занятием. Храмовые гетеры исполняли сакральные ритуалы, одновременно предлагая себя посетителям.

Сакральная проституция в древности, как правило, была связана с культом плодородия. Женщину соотносили с землей, а мужчину — с сеятелем. И обряды совокупления между людьми, по верованиям тех лет, переносились на природу, позывая ее к рождению обильных плодов.

Секс, в отличие от пришедшей позднее христианской этики, тогда не табуировался. Древние цивилизации относились к половой жизни и к обнаженному женскому телу гораздо проще. Но акт оплодотворения и рождения считался чудом.

Одни из самых древних упоминаний о храмовой проституции относятся к шумерской цивилизации. Там были и обычные продажные дамы и служительницы сексуальных культов.

Согласно Геродоту, в Вавилоне обряд сексуального посвящения перед вступлением в брак проходили все девушки. Они однократно исполняя роль храмовой проститутки, находили клиентов среди чужестранцев и приносили большие деньги храмам. 

Проститутки сакральные и обычные

В Греции служительниц храмов называли иеродулами. Часть из них, по свидетельствам историков, участвовали в сексуальных обрядах, связанных с культом Афродиты. Страбон пишет, что в Коринфе было свыше тысячи иеродул, занимавшихся сакральным сексом.

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Причем гражданская и религиозная проституция в Древней Греции четко разделялись. Доходы от сакральной — доставались храмам, от уличной — государству. Для последней были учреждены публичные дома — диктерионы.

Из Греции традиции сакральной проституции перекочевали в Древний Рим. В Сицилии в храме Венеры Эрицейской женщины, «как раньше в Коринфе и в Азии, проституировали отчасти в целях обогащения храмов, отчасти же с целью выкупа собственной свободы», пишет историк Эдмонд Дюпуи. Отсюда следует, что часть из них были рабынями. 

С приходом дуалистических религий (зороастризма, иудаизма и христианства), привнесших в мир понятие греха, сакральная проституция исчезла. Обычную проституцию религиям истребить не удалось.

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