Первый канал объявил имена наставников 11‑го сезона «Голоса»

Новый, 11-й сезон шоу «Голос» состоится на Первом канале, уже объявлены имена наставников, в числе которых новички.

«Официально, наставниками 11-го сезона проекта "Голос" станут Баста, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев», — говорится в сообщении Первого канала.

Самая опытная наставница — Полина Гагарина, она четыре раза сидела в жюри проекта — в третьем, четвертом, восьмом и девятом сезонах. Баста был наставником «Голоса» в четвертом, седьмом и девятом сезонах. Владимир Пресняков и Антон Беляев будут набирать команды в «Голосе» впервые.

Первый канал пока не объявил, кто станет ведущим 11-го сезона «Голоса», также пока неизвестна дата премьеры музыкального проекта.