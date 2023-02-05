Первый канал объявил имена наставников 11‑го сезона «Голоса»

Фото: © кадр из шоу «Голос»
Новый, 11-й сезон шоу «Голос» состоится на Первом канале, уже объявлены имена наставников, в числе которых новички.
«Официально, наставниками 11-го сезона проекта "Голос" станут Баста, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев», — говорится в сообщении Первого канала.
Самая опытная наставница — Полина Гагарина, она четыре раза сидела в жюри проекта — в третьем, четвертом, восьмом и девятом сезонах. Баста был наставником «Голоса» в четвертом, седьмом и девятом сезонах. Владимир Пресняков и Антон Беляев будут набирать команды в «Голосе» впервые.
Первый канал пока не объявил, кто станет ведущим 11-го сезона «Голоса», также пока неизвестна дата премьеры музыкального проекта.
vn_dovgalУходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...
DisobedientЦитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...
Wolf HoundНе удивительно даже,к сожалению.
AlhazredНу это лично твое мнение. Многое спустили-не спорю. Но сейчас многим получше чем при Союзе, да и гораздо...