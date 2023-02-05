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Первый канал объявил имена наставников 11‑го сезона «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Новый, 11-й сезон шоу «Голос» состоится на Первом канале, уже объявлены имена наставников, в числе которых новички.

«Официально, наставниками 11-го сезона проекта "Голос" станут Баста, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев», — говорится в сообщении Первого канала.

Самая опытная наставница — Полина Гагарина, она четыре раза сидела в жюри проекта — в третьем, четвертом, восьмом и девятом сезонах. Баста был наставником «Голоса» в четвертом, седьмом и девятом сезонах. Владимир Пресняков и Антон Беляев будут набирать команды в «Голосе» впервые.

Первый канал пока не объявил, кто станет ведущим 11-го сезона «Голоса», также пока неизвестна дата премьеры музыкального проекта.

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vn_dovgal

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