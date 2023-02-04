Выбирать или назначать: какой мэр нужен Новосибирску

Новосибирцы может лишиться права выбирать мэра, назначать главу города будут городские депутаты. Законопроект об отмене прямых выборов мэра уже поступил в региональное Заксобрание. Какой глава нужен Новосибирску — избираемый или назначаемый?

Процесс отмены прямых выборов в городах России идет давно, и форпостов прямого голосования осталось в стране совсем мало. За исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) — выборы остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В конце прошлого года прямые выборы градоначальника отменили в Томске.

Четвертого не будет?

После распада СССР в Новосибирске было всего три избранных населением мэра. Первым жители выбрали в 1996 году Виктора Толоконского. Затем трижды новосибирцы голосовали за Владимира Городецкого, он возглавлял Новосибирск 13 лет.

После него на прямых выборах мэра дважды избрали мэром коммуниста Анатолия Локтя. Следующие выборы должны состояться в 2024 году.

Но общественная палата Новосибирской области, а следом и группа депутатов областного парламента выступили за отмену прямого голосования, решив отдать право выбора градоначальника 50 депутатам горсовета.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что с 2009 года по 2020 год новосибирцы стали хуже ходить на выборы, их активность на выборах мэра снизилась в 2,5 раза. При этом на организацию голосования уходят большие средства. А значит весь механизм не эффективен.

Народ не спросили

Политики осторожно высказываются об инициативе. Идею поддержали несколько депутатов от «Единой России», а также сенатор и трижды избиравшийся экс-мэр Городецкий.

«Есть у этого серьезного шага свои плюсы, есть и минусы. Но на данном конкретном историческом отрезке времени развития системы политического и административного устройства нашего общества я считаю, что необходимо назначать мэра», — написал в своем телеграм-канале Городецкий.

По его мнению, для выстраивания эффективной связки «глава региона — глава муниципалитета» более перспективной будет система конкурсного назначения мэров.

Действующий мэр Анатолий Локоть практически ушел от ответа, хотя изменения в системе голосования могут поставить крест на его дальнейшей карьере в качестве градоначальника.

«Не считаю сейчас актуальным для себя, по крайней мере, делать какие-то политические заявления на этот счет. Сегодня мэрия Новосибирска, как исполнительные орган муниципалитета, обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра», – сказал журналистам Локоть.

Против инициативы высказался глава партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» Сергей Миронов.

«Общественная палата за 20 минут принимает поворотное решение якобы "по заявкам" граждан, а единороссы в Заксобрании против такого предложения наверняка не устоят. Причем с самими гражданами это даже не обсуждают — их просто отстраняют от избирательных процессов, превращают в этаких политических "молчунов". Каждый раз, отменяя прямые выборы мэров в том или ином городе, ЕР оскорбляет людей, якобы не способных выбрать себе градоначальника», — заявил Миронов.

Очевидно, что основная борьба, если она будет развернется при обсуждении законопроекта, пройдет в областном парламенте.

«Протащить это решение будет не так уж и просто. Элиты региона по этому вопросу разделились примерно поровну. Все понимают, что "сдав" столицу Сибири губернатору, депутаты разрушат существующую систему сдержек и противовесов, которая до сих пор позволяла существовать такому обособленному явлению, как местная политика», — написал в телеграм-канале политолог Илья Гращенков.

Зачем отменять выборы?

По словам Гращенкова, отмена прямых выборов в Новосибирске – это разрыв тех договоренностей, которые Локоть заключил с Травниковым на этапе его первого срока. Тогда «чужак» Травников вряд ли бы спокойно избрался в «красном» и одновременно либерально-протестном регионе.

Сейчас губернатор укрепил свои позиции и на втором сроке ему не нужна поддержка Локтя, а вот забрать под свой контроль город – давняя мечта единороссов.

«Проблема Локтя в том, что будучи коммунистом он утратил свои "протестные" очки, превратившись в такого же чиновника, избираемого админресурсом. Это показывает и низкая явка, которая на прошлых выборах мэра составила 20%. Правда, если у Локтя не будет шансов сохранить за собой город, он вполне может нарастить протестный потенциал за счет участия в губернаторских выборах или поддержки кандидата от КПРФ», — оценил ситуацию политолог.

Для региональной власти намного удобнее назначать мэра, считает директор Центр гуманитарных исследований и консультирования Сергей Комарицын.

«Выборная комиссия дает все рычаги губернатору и депутатам горсовета. Но мы понимаем, что вертикаль власти простроена давно. Мэр города превращается в заместителя губернатора по городу. Он перестает быть самостоятельным», — прокомментировал Sibnet.ru Комарицын.

#Репортаж Советский Новосибирск: эти места не меняются десятки лет

Он отметил, что во многих регионах, сменивших выборную систему, были конфликты между губернатором и мэром, а у мэра крупного мегаполиса ресурсов может больше, чем у главы области. Поэтому областные власти и старались отменить выборы мэра.

«Это вопрос местного значения. Он для Кремля не играет никакой роли. Они контролируют все и при прямых, и при иных выборах», — отметил Комарицын.

Для жителей по эффективности прямые выборы лучше, добавил собеседник, процитировав зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева: «Свобода лучше, чем несвобода».

Дело не одного месяца

Законопроект об отмене выборов сначала рассмотрит профильный комитет Заксобрания по госполитике, его заседание назначено на 14 февраля. Затем документ должен поступить на парламентскую сессию, дата ее проведения еще не определена.

Но есть одна загвоздка. Областной закон, касающийся избрания глав муниципалитетов, должен соответствовать, а не противоречить федеральному, который будет предусматривать прямые выборы, отметил депутат Госдумы от КПРФ, член ЦК партии Ренат Сулейманов.

В прошлом году Госдума приняла в первом чтении закон об основах местного самоуправления в системе публичной власти. В частности, в нем говорится о прямых выборах мэров в регионах.

«Я бы на месте депутатов не торопился с принятием этих скоропалительных решений, потому что, если этот федеральный закон, который предусматривает возврат прямых выборов мэров на всей территории РФ, будет принят уже через несколько месяцев, им придется свое решение пересматривать в другую сторону», — подчеркнул Сулейманов.