Цены на ноутбуки в России упали из-за затоваривания рынка китайскими и западными моделями. Но не только это повлияло на падение стоимости лэптопов. Что происходит на рынке сейчас и стоит ли ждать повышения цен?

После событий февраля 2022 многие западные производители компьютерной техники отказались поставлять товар на российский рынок. Стоимость гаджетов резко выросла, спрос увеличился, и к середине 2022 года на рынке властвовал дефицит и высокие цены на ноутбуки.

Однако уже к концу года российские сети смогли изменить ситуацию. Дефицит тех же ноутбуков не просто преодолели.

«Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре–декабре 2022 года, — цитируют «Известия» руководителя направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко.

Откуда товар

Переломить ситуацию удалось, в том числе, за счет параллельного импорта известных брендов. Но уже до того, как механизм «серого» ввоза заработал, началась активная экспансия освободившихся ниш со стороны производителей из КНР. Сейчас достаточное наличие ноутбуков отмечается от компаний MSI, Huawei и Lenovo.

То есть, с одной стороны, уже работавшие в России китайские бренды стали активнее продвигать свои лэптопы. С другой, на рынок устремились новые вендоры из КНР.

И сейчас покупателям, например, в «М.Видео» и «Эльдорадо» доступно порядка 700 наименований ноутбуков различных брендов. В конечном итоге предложение на ноутбуки в России превысило спрос. А это повлекло за собой неизбежное падение цен на 15-30%.

Наибольший переизбыток, которого не ожидали отечественные продавцы, возник в сегменте игровых моделей. И начались ценовые войны, когда продавцы резко снижали стоимость на игровые модели сразу на 30%. И эта тенденция будет актуальна и для первой половины 2023 года.

Однако, отмечают эксперты, на снижение цены повлиял не только товарный преизбыток, но и упавший спрос. Покупатели стали экономить, а новый компьютер — вещь далеко не первой необходимости.

«Кто-то поддался ажиотажному спросу в I квартале 2022 года, — резюмировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Поэтому покупки новых компьютеров им неактуальны».

Что с российскими производителями?

В декабре 2022 года российский производитель компьютеров ICL предложил запретить ввоз в страну импортных ноутбуков, а покупателей, отдающих предпочтения отечественному производителю, стимулировать кешбэком в 20%.

ICL — российский производитель компьютеров, ноутбуков, серверов и комплектующих к ним — работает в России 30 лет. В конце 2022 года генеральный директор ООО «Айсиэл Техно» Евгений Степанов обратился к главе Минцифры РФ с просьбой о поддержке.

По мнению руководителя, для этого, в числе прочего, требуется запретить параллельный импорт продукции Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu, писал «Коммерсант» со ссылкой на текст обращения.

Однако Минцифры не захотело ограничивать ввоз техники. Это, по мнению представителей ведомства, скажется на ассортименте товаров и приведет к кризису электроники. В министерстве уверены, что увеличить спрос можно за счет конкурентных решений, но не запретом импорта.

Так что выдворять с рынка России производителей из КНР никто не собирается. Об остановке параллельного импорта пока тоже никто не заявлял. Но и российские производители, по всей видимости, готовы сражаться за места на полках в магазинах. И, вероятно, в ближайшей перспективе ждать повышения цен на лэптопы не нужно.