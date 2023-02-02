Цену на зарядку электромобилей предложили зафиксировать

Производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на уровне 8 рублей за 1 киловатт-час.

«Моторинвест» выступил с идеей снизить цену на электроэнергию для зарядки электротранспорта до 8 рублей за 1 киловатт-час и зафиксировать ее на совещании в Минэкономики России в конце 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас стоимость зарядки на публичных ЭЗС намного выше — 15-25 рублей за 1 киловатт-час. Гендиректор каршеринга «Ситидрайв» Эдуард Мингажев назвал цену в 8 рублей «слишком оптимистичной» с учетом роста тарифов на электроэнергию и инфляции.

«Для обслуживания большого парка важнее скорость и доступность ЭЗС. Если зарядка будет дешевой, но долгой, мы не сможем оперативно выводить автомобили на линию», — подчеркнул он.

Операторы ЭЗС закупают электроэнергию по тарифам от 6 до 10 рублей за 1 киловатт-час. В большинстве регионов тариф выше 8 рублей, однако цена зарядки не может равняться закупочной цене на электроэнергию, рассказали в одной из крупнейших сетей электрозарядных станций Punkt E.