Выдвинута революционная гипотеза резкого потепления климата

Российские ученые выдвинули революционную гипотезу неожиданного включения фазы резкого потепления климата в Арктике в 1979–1980 годах. За климатическими изменениями могут стоять землетрясения.

Большинство современных исследователей считают, что аномально быстрое потепление в полярных регионах связано с деятельностью человека — прежде всего, углеродными выбросами от промышленности.

Коллектив российских специалистов поставил эти выводы под сомнение. Ученые отмечают, что с антропогенной точки зрения повышение температуры трудно объяснить, поскольку в тот период времени не наблюдалось особого роста промышленного производства.

Исследователи обратили внимание, что самые мощные землетрясения в Алеутской дуге случились в середине прошлого века в достаточно узком временном интервале 1957–1965 годов. Они породили мощные тектонические волны в упругой литосфере — твердой оболочке Земли.

Эти волны распространяются в горизонтальном направлении со скоростью порядка 100 километров год. При такой скорости деформационная волна проходит расстояние около 2 тысяч километров между Алеутской дугой и Арктическим шельфом примерно за 20 лет.

Виноват метан?

Физический механизм, обеспечивающий потепление климата, связан с разрушением стабильных газогидратов, находящихся в мерзлых породах арктического шельфа. Газогидраты содержат внутри свободный метан.

Их разрушение под воздействием деформационных волн приводит к высвобождению метана из мерзлых пород, его выходу в водную толщу мелководного шельфа и далее в атмосферу. При этом метан обладает сильным парниковым эффектом.

Аналогичный механизм работает и для Антарктики. Здесь наступление фазы аномального потепления климата произошло практически синхронно с Арктикой. При этом в 1960 году в центральной части Чилийской зоны произошло самое мощное за всю историю наблюдений землетрясение с магнитудой 9.5 баллов.

Модель объясняет, почему полярные регионы нагреваются существенно быстрее, чем основная часть нашей планеты. Кроме этого, из нее следует, что потепление климата в Антарктиде продолжится — из-за беспрецедентного роста частоты сильнейших землетрясений в южной части Тихого океана в последние десятилетия.