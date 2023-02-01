ТНТ снимет новое шоу с призовым фондом 10 миллионов

Обычные люди и знаменитости будут соревноваться за 10 миллионов рублей в новом шоу на ТНТ, желающие уже могут подать заявку на кастинг.

Съемки нового реалити-шоу пройдут в Дубае. В рамках шоу ТНТ отправит в Объединенные Арабские Эмираты две команды – суперзвезд российского шоу- бизнеса и обычных людей.

Участники не будут знать, кто из них будет жить в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а кому придется выживать в пустыне и мечтать о глотке воды. Это выяснится в ходе испытаний на прочность.

ТНТ запустил кастинг , чтобы набрать семь участников, которые будут соревноваться со звездами за право на роскошь. Претендентам на место в шоу нужно рассказать о себе и своих увлечениях, а также предположить, на что вы готовы потратить многомиллионный выигрыш.