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ТНТ снимет новое шоу с призовым фондом 10 миллионов

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Обычные люди и знаменитости будут соревноваться за 10 миллионов рублей в новом шоу на ТНТ, желающие уже могут подать заявку на кастинг.

Съемки нового реалити-шоу пройдут в Дубае. В рамках шоу ТНТ отправит в Объединенные Арабские Эмираты две команды – суперзвезд российского шоу- бизнеса и обычных людей.

Участники не будут знать, кто из них будет жить в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а кому придется выживать в пустыне и мечтать о глотке воды. Это выяснится в ходе испытаний на прочность.

ТНТ запустил кастинг , чтобы набрать семь участников, которые будут соревноваться со звездами за право на роскошь. Претендентам на место в шоу нужно рассказать о себе и своих увлечениях, а также предположить, на что вы готовы потратить многомиллионный выигрыш.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...