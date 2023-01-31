Как оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии во «ВКонтакте»?

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Оповещения с портала «Госуслуги» можно получать через «ВКонтакте», там же можно оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии.
После подключения оповещений с «Госуслуг» во «ВКонтакте» будут приходить уведомления о назначенных выплата и пенсиях, ходе исполнительного производства, назначенных штрафах ГИБДД.
Уплачивать штрафы ГИБДД через «ВКонтакте» можно без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Платежная информация загрузится автоматически, а изучить постановление и посмотреть фото нарушения можно в личном кабинете на портале «Госуслуг».
Как подключить оповещения?
- Зайдите в свой профиль на портале «Госуслуги». У вас должна быть подтвержденная учетная запись.
- Выберите раздел «Настройки уведомлений».
- Кликните на иконку «ВКонтакте» и нажмите «подключить».
- Для подтверждения придут сообщение в мессенджере «ВКонтакте» и push-уведомление на «Госуслугах».
- В разделе «Настройки уведомлений» отобразится информация о подключенном аккаунте в соцсети.