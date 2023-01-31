Как оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии во «ВКонтакте»?

Оповещения с портала «Госуслуги» можно получать через «ВКонтакте», там же можно оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии.

После подключения оповещений с «Госуслуг» во «ВКонтакте» будут приходить уведомления о назначенных выплата и пенсиях, ходе исполнительного производства, назначенных штрафах ГИБДД.

Уплачивать штрафы ГИБДД через «ВКонтакте» можно без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Платежная информация загрузится автоматически, а изучить постановление и посмотреть фото нарушения можно в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Как подключить оповещения?