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Как оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии во «ВКонтакте»?

Источник:
Sibnet.ru
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ВКонтакте
Фото: © Sibnet.ru

Оповещения с портала «Госуслуги» можно получать через «ВКонтакте», там же можно оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии.

После подключения оповещений с «Госуслуг» во «ВКонтакте» будут приходить уведомления о назначенных выплата  и пенсиях, ходе исполнительного производства, назначенных штрафах ГИБДД.

Уплачивать штрафы ГИБДД через «ВКонтакте» можно без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Платежная информация загрузится автоматически, а изучить постановление и посмотреть фото нарушения можно в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Как подключить оповещения?

  • Зайдите в свой профиль на портале «Госуслуги». У вас должна быть подтвержденная учетная запись.
  • Выберите раздел «Настройки уведомлений».
  • Кликните на иконку «ВКонтакте» и нажмите «подключить».
  • Для подтверждения придут сообщение в мессенджере «ВКонтакте» и push-уведомление на «Госуслугах».
  • В разделе «Настройки уведомлений» отобразится информация о подключенном аккаунте в соцсети.
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