Полиция допросила попугая по делу о контрабанде

Индийская полиция допросила попугая в надежде получить подсказку о местонахождении контрабандиста, однако птица не выдала хозяина.
Полицейские приехали в одну из деревень, чтобы арестовать подозреваемого по делу о контрабанде алкоголя. Однако в доме находилась только клетка с попугаем, а сам злоумышленник скрылся, пишет Times of India.
Стражи порядка устроили птице допрос в надежде получить нужную информацию. Попугая спросили, где находится его хозяин. Однако птица в ответ произнесла только единственное слово «тарелки», которое оказалось бесполезным для правоохранителей.
Свои действия полицейские объяснили тем, что попугаи хорошо понимают человеческую речь, однако в итоге курьезный допрос стал достоянием общественности и вызвал бурное обсуждение в Сети.
MuCbEЕвреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...
nicollaichСколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.
DisobedientДети майдана, дикий народ це европейцы)))
Egorka72Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?