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Полиция допросила попугая по делу о контрабанде

Источник:
Sibnet.ru
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Попугай
Фото: TJ Lin / CC BY-SA 2.0

Индийская полиция допросила попугая в надежде получить подсказку о местонахождении контрабандиста, однако птица не выдала хозяина.

Полицейские приехали в одну из деревень, чтобы арестовать подозреваемого по делу о контрабанде алкоголя. Однако в доме находилась только клетка с попугаем, а сам злоумышленник скрылся, пишет Times of India.

Стражи порядка устроили птице допрос в надежде получить нужную информацию. Попугая спросили, где находится его хозяин. Однако птица в ответ произнесла только единственное слово «тарелки», которое оказалось бесполезным для правоохранителей.

Свои действия полицейские объяснили тем, что попугаи хорошо понимают человеческую речь, однако в итоге курьезный допрос стал достоянием общественности и вызвал бурное обсуждение в Сети.

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Жизнь #Звери #Курьезы
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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?