Полиция допросила попугая по делу о контрабанде

Индийская полиция допросила попугая в надежде получить подсказку о местонахождении контрабандиста, однако птица не выдала хозяина.

Полицейские приехали в одну из деревень, чтобы арестовать подозреваемого по делу о контрабанде алкоголя. Однако в доме находилась только клетка с попугаем, а сам злоумышленник скрылся, пишет Times of India.

Стражи порядка устроили птице допрос в надежде получить нужную информацию. Попугая спросили, где находится его хозяин. Однако птица в ответ произнесла только единственное слово «тарелки», которое оказалось бесполезным для правоохранителей.

Свои действия полицейские объяснили тем, что попугаи хорошо понимают человеческую речь, однако в итоге курьезный допрос стал достоянием общественности и вызвал бурное обсуждение в Сети.