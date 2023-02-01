Мобильные тарифы: почему мы в «заложниках» у операторов

Платить за звонки и интернет на смартфонах приходится все больше. Может ли абонент оспорить повышение стоимости тарифа у мобильного оператора и как это сделать?

Россия входит в число стран с самой низкой ценой как за минуту связи, так и за месяц интернета, согласно данным Numbeo. Но для потребителя этот аргумент не играет никакой роли. Удорожание — всегда новость неприятная.

Абонентская плата на месяц за мобильную связь в России регулярно растет: в ноябре 2022 года она составляла в среднем 465 рублей, а в декабре достигла 478 рублей.

Законный рост

Мобильный оператор может менять тариф самостоятельно согласно пункту 29 постановления Правительства РФ № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи».

Единственное условие — оператор обязан уведомить абонента об изменении тарифа не менее, чем за десять дней до изменений. Он может сделать это через сайт, отправить текстовое сообщение или иным способом, описанном в договоре с абонентом.

Что делать, если не нравится новая цена?

Можно написать претензию компании о повышении тарифа, по закону оператор должен ответить в течении 30 календарных дней. Однако ответ, скорее всего, будет формальным и ничего не изменится.

«Вы можете обратиться в суд, но практика не утешительна для абонента... Шанс может быть, если оператор связи не уведомил абонента или уведомил с нарушением срока», — прокомментировала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Но даже если абоненту вернут прежнюю цену тарифа из-за неотправленного уведомления, через какое-то время уведомят и снова ее повысят.

Также можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) или Роспотребнадзор, если есть подозрения на нарушения антимонопольного законодательства или нарушение прав потребителя.

На практике самым быстрым решением проблемы могут быть два варианта:

1. Абонент может изучить другие тарифные планы и перейти на них. Модные тарифы-конструкторы не дешевле других, но позволяют тратить деньги только на нужные опции — минуты, гигабайты и так далее.

2. Можно изучить предложения других операторов связи. И перейти с сохранением номера. Когда абонент будет оформлять заявление о переходе ( у своего оператора), его могут попытаться удержать скидками, но не всегда.

Когда ФАС что-то меняет

ФАС постоянно следит за крупными игроками на рынке и реагирует на рост тарифов.

В конце декабря о повышении цен абонентов уведомили «Мегафон» и Tele2. ФАС признала, что Tele2 обоснованно повышает тариф, он не превышает индекс потребительских цен с начала года.

При этом «Мегафон» ФАС признала виновным в нарушении антимонопольного законодательства но не в конце года, а мае 2022 года — ведомство сделало вывод, что тогда компания необоснованно увеличила цены на услуги Оператору связи выдали предписание о снижении стоимости услуг «до экономически обоснованного уровня».

Тарифы продолжат расти

Сами мобильные компании говорят о возросших затратах и издержках, дефиците и удорожании оборудования в связи с приостановкой прямых поставок от иностранных компаний.

Поэтому эксперты прогнозируют, что средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году вырастет еще — минимум на 10–15% (прогноз агентства Telecom Daily).