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Собчак назвала Алтай недооцененным местом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://t.me/ksbchk

Журналистка Ксения Собчак во время отдыха в Республике Алтай побывала на Белухе и назвала Алтай «сильно недооцененным пока местом».

Собчак отдыхала в Altay Village на Телецком Озере. Это пятизвездочный курорт премиум-класса, одна из самых роскошных и дорогих туристических баз в республике. В том числе она публиковала фотографии и видео приема пантовых ванн.

Телеведущая рассказала, что в последние годы очень полюбила путешествия по России не только по работе, но и в качестве отдыха.

«Алтай – сильно недооцененное пока место. Такую красоту и «чистую» энергию счастья мало где встретишь. Сегодня гора Белуха «нас приняла», как тут говорят местные. Я много где бывала, но могу сказать, что ни зимняя Аляска, ни Патагония не сравнятся с нашим Алтаем. В такие моменты «дзена» в горах, испытываю сильнейшее чувство сопричастности и гордости за свою многострадальную Родину», — написала Собчак в своем телеграмм-канале.

Также она опубликовала видео путешествия по заснеженной тайге на квадроциклах и приготовления ухи на берегу Телецкого озера. Также Собчак рассказала, что из-за Алтая не смогла посетить премьеру Ренаты Литвиновой в Париже, хотя очень хотела попасть туда.

При этом ранее пользователи уличили Собчак в том, что она выкладывает архивные материалы, а не отдыхает на Алтае прямо сейчас.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))